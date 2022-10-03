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46 минут назад

Венгерская компания заключила с «Газпромом» соглашение об отсрочке платежей

Елена Прошина

Венгерская компания MVM заключила с «Газпромом» соглашение об отсрочке платежа за газ на фоне резких колебаний цен. Об этом сообщает Index.hu.

Венгерская компания заключила с «Газпромом» соглашение об отсрочке платежей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В условиях энергетического кризиса, непредсказуемости европейских и мировых рынков и крайней волатильности цен, MVM Group заключила с "Газпромом" соглашение об оптимизации своего финансирования на предстоящий зимний период», — говорится в материале.

Отмечается, что в рамках документа компания получит отсрочку по платежам за газ. В MVM рассчитывают на то, что данная мера увеличит финансовую гибкость и ликвидность организации.

Компании,Газпром,
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