Венгерская компания заключила с «Газпромом» соглашение об отсрочке платежей

Венгерская компания MVM заключила с «Газпромом» соглашение об отсрочке платежа за газ на фоне резких колебаний цен. Об этом сообщает Index.hu .

«В условиях энергетического кризиса, непредсказуемости европейских и мировых рынков и крайней волатильности цен, MVM Group заключила с "Газпромом" соглашение об оптимизации своего финансирования на предстоящий зимний период», — говорится в материале.

Отмечается, что в рамках документа компания получит отсрочку по платежам за газ. В MVM рассчитывают на то, что данная мера увеличит финансовую гибкость и ликвидность организации.