Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
48 минут назад

Один из крупнейших мировых банков переживает «критический момент»

Елена Прошина

Швейцарский банковский гигант Credit Suisse переживает «критический момент». Так написал в своей служебной записке гендиректор организации Ульрих Кернер. Об этом сообщает TheStreet.

Один из крупнейших мировых банков переживает «критический момент»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно имеющимся данным, Credit Suisse находится в серьёзном кризисе. В прошлом году рыночная капитализация банка составляла 22,3 миллиарда долларов, но сегодня она упала до 10,4 миллиарда долларов. Акции банка также упали на 56,2% за год. Как считают эксперты, в случае банкротства Credit Suisse мировой рынок может ожидать шок.

«Мы находимся в процессе перестройки Credit Suisse в расчете на долгосрочное и устойчивое будущее», – заявил Кернер в служебной записке.

Он также отметил, что сейчас банк переживает «критический момент» и предупредил сотрудников, что слухи и спекуляции вокруг организации станут еще громче.

Ранее в ежегодном отчете Credit Suisse было сказано, что благосостояние России сравнялось с показателями США за 1908 год.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители