Один из крупнейших мировых банков переживает «критический момент»

Швейцарский банковский гигант Credit Suisse переживает «критический момент». Так написал в своей служебной записке гендиректор организации Ульрих Кернер. Об этом сообщает TheStreet.

Согласно имеющимся данным, Credit Suisse находится в серьёзном кризисе. В прошлом году рыночная капитализация банка составляла 22,3 миллиарда долларов, но сегодня она упала до 10,4 миллиарда долларов. Акции банка также упали на 56,2% за год. Как считают эксперты, в случае банкротства Credit Suisse мировой рынок может ожидать шок.

«Мы находимся в процессе перестройки Credit Suisse в расчете на долгосрочное и устойчивое будущее», – заявил Кернер в служебной записке.

Он также отметил, что сейчас банк переживает «критический момент» и предупредил сотрудников, что слухи и спекуляции вокруг организации станут еще громче.