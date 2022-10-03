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1 час назад

В Молдавии обвинили «Газпром» в несоблюдении условий контракта

News.ru

«Газпром» нарушает контракт с Молдавией из-за сокращения объемов газовых поставок на территорию республики, заявил министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. По его словам, российская компания лишь на 70% выполнила свои договоренности по поставкам энергоресурсов Кишиневу. В эфире телеканала TVR он отметил, что по контракту «Газпром» должен поставлять газ в полной мере.

Молдавия выдвинула обвинения «Газпрому»
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

На данный момент «Газпром» забронировал 70% из необходимого объема согласно контракту. Мы считаем, что «Газпром» не выполняет условия контракта. Согласно документу «Газпром» ответственен за бронирование и поставку полных объемов (газа. — NEWS.ru) согласно контракту, — заявил Спыну.

Он подчеркнул, что Молдавия готовится к дальнейшим сокращениям объемов поставок или к полной остановке транзита энергоресурсов.

Ранее «Газпром» сообщил, что в течение первых девяти месяцев 2022 года поставки газа в дальнее зарубежье сократились на 40,4% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Таким образом, экспорт энергоресурсов сократился на 86,9 млрд кубометров. Добыча энергоресурсов с начала текущего года, как указали в компании, снизилась на 17,1%, до 313,3 млрд кубометров. При этом на внутреннем рынке спрос упал на 4,1%. В качестве основной причины отрицательной динамики компания упомянула сокращение продаж в Евросоюз.

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