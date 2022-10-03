Молдавия выдвинула обвинения «Газпрому»

«Газпром» нарушает контракт с Молдавией из-за сокращения объемов газовых поставок на территорию республики, заявил министр инфраструктуры страны Андрей Спыну . По его словам, российская компания лишь на 70% выполнила свои договоренности по поставкам энергоресурсов Кишиневу. В эфире телеканала TVR он отметил, что по контракту «Газпром» должен поставлять газ в полной мере.

Ранее «Газпром» сообщил, что в течение первых девяти месяцев 2022 года поставки газа в дальнее зарубежье сократились на 40,4% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Таким образом, экспорт энергоресурсов сократился на 86,9 млрд кубометров. Добыча энергоресурсов с начала текущего года, как указали в компании, снизилась на 17,1%, до 313,3 млрд кубометров. При этом на внутреннем рынке спрос упал на 4,1%. В качестве основной причины отрицательной динамики компания упомянула сокращение продаж в Евросоюз.