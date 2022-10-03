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1 час назад

Россия ввела санкции против немецкого оператора ПХГ «Катарина»

Илья Родин

Российское правительство ввело специальные экономические меры против «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ», оператора ПХГ «Катарина» в ФРГ. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

Россия ввела санкции против немецкого газового оператора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что компания была создана в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG.

Европе пообещали сложности в поиске альтернатив российскому газу

Подземное хранилище газа было устроено в кавернах каменной соли вблизи города Бернбург в земле Саксония-Анхальт на востоке ФРГ. Объект был назван в честь российской императрицы Екатерины II.

По данным агентства, в мае 2022 года под российские санкции попало свыше 30 организаций из Германии, Франции, США и других государств. Среди них оказались даже бывшие дочерние предприятия «Газпрома».

Компании,Михаил Мишустин,Газпром,Правительство РФ,
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