Россия ввела санкции против немецкого газового оператора

Российское правительство ввело специальные экономические меры против «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ», оператора ПХГ «Катарина» в ФРГ. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что компания была создана в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG.

Подземное хранилище газа было устроено в кавернах каменной соли вблизи города Бернбург в земле Саксония-Анхальт на востоке ФРГ. Объект был назван в честь российской императрицы Екатерины II.