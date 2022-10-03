Стало известно, сколько потеряли богатейшие россияне с начала 2022-го

Агентство Bloomberg подсчитало, насколько сократилось состояние богатейших бизнесменов России с начала года. Миллиардеры потеряли $93,616 млрд.

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Возглавил список самых обедневших миллиардеров основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг, его состояние на 1 сентября 2022 года уменьшилось на $11,2 млрд и составило $7,24 млрд. По данным «Индекса миллиардеров», которое агентство ведет с 2012 года, председатель совета директоров «Северстали» Александр Мордашов потерял $9,78 млрд, его состояние сократилось до $19,1 млрд.

Еще один миллиардер — акционер производителя природного газа НОВАТЭК Геннадий Тимченко потерял $9,66 млрд, его состояние составило $12,8 млрд. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин лишился $9,12 млрд, до $18,9 млрд, акционер горно-металлургического холдинга Evraz Роман Абрамович обеднел на $8,26 млрд, на 1 сентября 2022 года его состояние оценивается в $9,74 млрд.

Однако, не все российские миллиардеры оказались в таком положении. Бывший член совета директоров «Фосагро» Андрей Гурьев увеличил состояние на $1,58 млрд, до $9,48 млрд. А генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук нарастила состояние на $198 млн, до $5,8 млрд. Разбогател на $172 млн до $5,59 млрд акционер холдинга USM Андрей Скоч.