Плату за вывоз мусора захотели рассчитывать по-новому

Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили пересмотреть систему расчета платы за вывоз мусора и по-новому оценивать объем отходов. Об этом сообщают «Известия».

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На данный момент регионы самостоятельно устанавливают нормативы. В итоге в некоторых частях страны показатели оказываются завышены. При этом для одной и той же сети магазинов, но в разных регионах, нормативы могут отличаться более чем в 10 раз. Для решения проблемы власти предложили проводить замеры с видео- или фотосопровождением и весовым контролем. Для оценки объемов мусора также захотели делать сравнительный анализ данных по новым формулам и вводным.

В комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству предложили решить проблему неточных нормативов в домах, жильцы которых практикуют раздельный сбор мусора. Отходы захотели взвешивать на площадке около дома и оплачивать по факту. По словам властей, в таком случае платеж за вывоз мусора может снизиться в два-шесть раз.