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1 час назад

Банки предложили изменить подход к расчёту полной стоимости кредита

Говорит Москваиещё 1

Речь идёт о промежуточном сценарии, когда регулятор наделяется правом корректировки диапазона показателя в кризисные периоды.

Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это необходимо для более стабильной работы в условиях экономической турбулентности, говорится в законопроекте Национального совета финансового рынка. Как пишет газета «Известия», документ направлен в Госдуму и Совет Федерации.

На сегодня границы допустимой полной стоимости кредита на конкретную дату определяются исходя из показателей полугодовой давности — ЦБ собирает с финансовых организаций данные на начало предыдущего квартала, а затем их обрабатывает.

Компании,Совет Федерации,Госдума,
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