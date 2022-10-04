Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита

Речь идёт о промежуточном сценарии, когда регулятор наделяется правом корректировки диапазона показателя в кризисные периоды.
Это необходимо для более стабильной работы в условиях экономической турбулентности, говорится в законопроекте Национального совета финансового рынка. Как пишет газета «Известия», документ направлен в Госдуму и Совет Федерации.
На сегодня границы допустимой полной стоимости кредита на конкретную дату определяются исходя из показателей полугодовой давности — ЦБ собирает с финансовых организаций данные на начало предыдущего квартала, а затем их обрабатывает.