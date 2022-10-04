Банки предложили изменить подход к расчету полной стоимости кредита

Речь идёт о промежуточном сценарии, когда регулятор наделяется правом корректировки диапазона показателя в кризисные периоды.

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Это необходимо для более стабильной работы в условиях экономической турбулентности, говорится в законопроекте Национального совета финансового рынка. Как пишет газета «Известия», документ направлен в Госдуму и Совет Федерации.