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1 час назад

"Мегафон" и Yota приступили к объединению своих розничных сетей

ТАСС

Сотовые операторы "Мегафон" и Yota запустили объединение своих розничных торговых сетей, завершить которое планируется до конца 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сотового оператора "Мегафон" во вторник.

«Мегафон» и Yota начали объединение своих розничных сетей
Фото: ТАССТАСС

"Мегафон" и Yota объединяют торговые сети. Проект по объединению торговых сетей двух операторов завершится до конца 2023 года. Он позволит повысить эффективность розницы, на треть снизить расходы в развитие сети и увеличить трафик в салонах на 15%", - сообщили в пресс-службе.

В "Мегафоне" рассказали, что в обновленных салонах абоненты операторов смогут получить консультацию, подключить sim-карту, в том числе перейти к оператору с сохранением номера, подключить цифровые продукты, а также приобрести смартфоны, планшеты, роутеры, устройства для "умного дома", товары для путешествий и здорового образа жизни, гаджеты для детей.

По словам операционного директора "Мегафона" Олега Телюкова, которого цитирует пресс-служба, объединение позволит сократить на треть расходы в развитие и предоставить абонентам двух операторов максимальные возможности в области клиентского сервиса.

Сам проект включает в себя как открытие новых салонов, так и объединение уже существующих. Запланировано, что до конца 2023 года все собственные салоны и работающие по франшизе заработают в новом формате. "Первые три совместных кобрендинговых салона уже запущены в Нижнем Новгороде, Красногорске и Егорьевске. Все сотрудники торговых точек проходят специальное обучение, благодаря чему могут смогут проконсультировать клиентов по любому вопросу двух операторов", - заключили в "Мегафоне".

Сотовый оператор "Мегафон" является материнской кампанией оператора Yota.

Компании,Yota,Мегафон,
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