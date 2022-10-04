H&M начал закрывать магазины в России

Магазины H&M в России начали окончательно закрываться. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Также отмечается, что в точках, которые пока еще открыты для посетителей, распродают оставшийся товар.

Закрыли магазин, в частности, в торговом центре «Каширская плаза», который находится в столице. Согласно объявлению, он больше не откроется. 5 октября закроется точка на Сходненской.

Продолжает работу магазин, располагающий на Тверской. В других точках осуществляется массовая распродажа продукции, выгруженной ранее со складов.

Напомним, что H&M принадлежит шведскому ретейлеру Hennes&Mauritz. Он также владеет брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что H&M намерен до конца октября закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока.