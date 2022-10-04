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1 час назад

Amazon грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенную информацию

ТАССиещё 1

Американской IT-компании Amazon грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенную в России информацию, это первый случай привлечения организации к ответственности за это правонарушение в РФ. Об этом ТАСС сообщили в участке мирового судьи № 422 Москвы, куда поступили соответствующие протоколы.

Amazon в России грозит штраф в 12 млн рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В суд поступили два протокола в отношении Amazon.com, Inc., составленные по ст 13.41. КоАП РФ "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации", ей грозит наказание в виде штрафа на общую сумму до 12 млн рублей", - сказали в суде.

Первый протокол составлен по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и информацию о способах изготовления и использования наркотических средств. Второй протокол составлен по ч. 2 той же статьи, предусматривающей ответственность за неудаление любой запрещенной к распространению информации.

Ранее во вторник суд оштрафовал на 4 млн рублей компанию Twitch за публикацию интервью с советником президента Украины Алексеем Арестовичем. Американский видеостриминговый сервис Twitch специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров, и является дочерней структурой Amazon.

Компании,Алексей Арестович,Amazon,
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