Маск захотел возобновить сделку по покупке Twitter

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Маск намерен купить компанию по первоначальной цене в 54,2 доллара за акцию. Свое предложение он направил Twitter в формате письма.
На фоне данной новости акции компании подскочили на 15%.
Отмечается, что новость о возобновлении сделки появилась перед заседанием суда, на котором должны были начать рассмотрение иска Twitter против Маска. Компания пытается обязать бизнесмена завершить ее покупку. Заседание запланировали на 17 октября.
Напомним, что Маск объявил о желании купить Twitter за 44 миллиарда долларов по 54,2 доллара за акцию. Несмотря на достигнутые ранее договоренности 8 июля бизнесмен отказался от покупки компании.