Маск захотел возобновить сделку по покупке Twitter

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Маск намерен купить компанию по первоначальной цене в 54,2 доллара за акцию. Свое предложение он направил Twitter в формате письма.

На фоне данной новости акции компании подскочили на 15%.

Отмечается, что новость о возобновлении сделки появилась перед заседанием суда, на котором должны были начать рассмотрение иска Twitter против Маска. Компания пытается обязать бизнесмена завершить ее покупку. Заседание запланировали на 17 октября.