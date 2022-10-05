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39 минут назад

"Газпром" возобновляет поставки газа через Австрию

ТАСС

"Газпром" и покупатели газа в Италии нашли решение по поставкам, транспортировка российского газа через территорию Австрии возобновляется. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Газпром" возобновляет поставки газа через Австрию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Газпрому" совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября. Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО "Газпром экспорт", что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии", - отмечается в сообщении.

Компании,Газпром,
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