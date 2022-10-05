"Газпром" возобновляет поставки газа через Австрию

Российская компания «Газпром» проинформировала о возобновлении транспортировки российского газа через австрийскую территорию. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале холдинга.

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«"Газпрому" совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября», - указала компания.

Она также добавила, что оператор Австрии выразил готовность подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт». Так, поставки российского газа через территорию Австрии могут быть возобновлены, подчеркнул «Газпром».

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на заявление итальянской энергетической компании платформе GME, сообщило, что «Газпром» осведомил итальянскую нефтегазовую компанию Eni об отсутствии возможности подтвердить поставку газа на 4 октября. Ситуацию объяснили невозможностью транзита через Австрию.