Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
29 минут назад

«Газпром» возобновил транспортировку газа через Австрию

Лера Букина

Российская компания «Газпром» проинформировала о возобновлении транспортировки российского газа через австрийскую территорию. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале холдинга.

"Газпром" возобновляет поставки газа через Австрию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"Газпрому" совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября», - указала компания.

Она также добавила, что оператор Австрии выразил готовность подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт». Так, поставки российского газа через территорию Австрии могут быть возобновлены, подчеркнул «Газпром».

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на заявление итальянской энергетической компании платформе GME, сообщило, что «Газпром» осведомил итальянскую нефтегазовую компанию Eni об отсутствии возможности подтвердить поставку газа на 4 октября. Ситуацию объяснили невозможностью транзита через Австрию.

Как стало ранее известно, 1 октября приостановился транзит российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через Австрию. Это было связано с тем, что газотранспортный оператор не стал подтверждать транспортные номинации.

Компании,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители