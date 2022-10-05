Швеция и Дания вынесут вердикт по ремонту «Северных потоков»

Окончательное решение о проведении ремонта ниток «Северных потоков» примут правительства Швеции и Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

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Допускается, что ремонт осуществляться не будет.

Диверсия произошла 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

Ранее в Дании оценили мощность взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» в более чем 1 тыс. кг в тротиловом эквиваленте.

НАТО ранее прокомментировало ситуацию с «Северными потоками». Согласно заявлению альянса, от НАТО последует реакция на любую запланированную атаку на критическую инфраструктуру.