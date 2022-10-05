Швеция и Дания вынесут вердикт по ремонту «Северных потоков»

Окончательное решение о проведении ремонта ниток «Северных потоков» примут правительства Швеции и Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.
Допускается, что ремонт осуществляться не будет.
Диверсия произошла 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».
Ранее в Дании оценили мощность взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» в более чем 1 тыс. кг в тротиловом эквиваленте.
НАТО ранее прокомментировало ситуацию с «Северными потоками». Согласно заявлению альянса, от НАТО последует реакция на любую запланированную атаку на критическую инфраструктуру.
Накануне компания Nord Stream 2 AG сообщила о готовности начать обследование «Северного потока — 2» после завершения расследования полиции на месте и снятия оцепления. Напомним, что она является оператором «Северного потока-2».