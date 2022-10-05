Британская группа Kantar продала свою долю в Mediascope

Британская группа Kantar передала российскому менеджменту принадлежащие ей 20% в российском едином измерителе теле- и интернет-аудитории Mediascope. Об этом рассказал РБК представитель единого измерителя.

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Он отметил, что британская исследовательская компания заявила о намерении выйти из состава акционеров еще в марте.

«В сентябре 2022 года была достигнута финальная договоренность, в рамках которой Kantar передал свои российские активы менеджменту Mediascope», — сообщил представитель измерителя, отказавшись уточнить условия сделки, а также когда именно она была проведена.

Также неизвестно, кто именно подразумевается под «менеджментом».

Изначально Kantar Media была основным владельцем TNS Russia — предшественника Mediascope. Однако в связи с изменением российского законодательства была вынуждена 80% TNS Russia дочерней компании государственного ВЦИОМ — «ВЦИОМ-Медиа».

В Mediascope пояснили, что изменение состава акционеров «не оказало существенного влияния на деятельность компании», так как значительная часть работ была локализована еще в 2016 году.

После начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных компаний объявил об уходе с российского рынка и передачи своих активов российским подразделениям или продаже другим собственникам. Так, норвежская нефтегазовая компания Equinor продала компании «Роснефть» свои активы всего за один евро. Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux также принял решение покинуть российский рынок и передать бизнес местному руководству.