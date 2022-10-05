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1 час назад

Ozon отчитался о выплатах за сгоревшие на складе товары

Мослента

Ozon отчиталась о выплатах за сгоревшие на складе товары. В своем Telegram-канале пресс-служба компании рассказала о том, как получить компенсации.

Ozon отчитался о выплатах за сгоревшие на складе товары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все, что уцелело, до конца октября вернем в продажу. За позиции, которые уже не продать, в ноябре предложим вам компенсацию. Чтобы получить деньги, нужно будет подтвердить сумму возмещения — в личном кабинете будет специальный отчет и опрос, где нужно будет дать согласие на компенсацию», — сообщили в пресс-службе.

По данным компании, при пожаре на складе больше всего пострадали блоки №2 и №3 с товарами от 35279 продавцов. 24066 продавцов уже получили компенсацию. Еще 11213 человек пока не подтвердили суммы в отчёте — большинство из них ждут конца инвентаризации, чтобы получить полную картину по своим товарам с Новой Риги и подтвердить компенсации сразу по всем позициям, говорится в сообщении.

В компании также рассказали, что из уцелевшего блока товары перевезли на другие склады, часть из них уже проверили и многое вернули в продажу. Однако, еще остались миллионы позиций, которые потребуют осмотра и профессиональной оценки их состояния.

Компании,
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