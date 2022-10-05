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27 минут назад

Новак заявил о готовности РФ поставлять газ по неповрежденной ветке «СП — 2»

Елена Прошина

Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит «РИА Новости».

Новак заявил о готовности РФ поставлять газ по неповрежденной ветке «СП — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, конечно, поставка возможна», — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, по итогам встречи ОПЕК+.

Напомним, что об утечках на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» стало известно 26 сентября. Инциденты произошли в водах Дании недалеко от острова Борнхольма.

Первым о случившемся ЧП сообщил Nord Stream 2 AG. Там утечку зафиксировали на одной из ниток газопровода. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG. В Европе, США и России назвали произошедшее диверсией, однако виновник до сих пор остается неизвестен. По факту случившегося продолжается расследование.

На днях «Газпром» сообщил о стабилизации давления в поврежденных газопроводах. При этом сроки их восстановления пока не называются.

Компании,Александр Новак,Газпром,
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