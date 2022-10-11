Ушедшие H&M и Zara заменили более дорогие турецкие бренды

После ухода с рынка магазинов H&M и Zara дистрибьюторы пытаются заменить их хотя бы немного известными брендами. Среди них много одежды турецкого пошива, в том числе Perspective и британско-турецкий Ketroy.
«Но из-за того, что эта одежда ввозится не напрямую, а через дистрибьюторов, она стоит дороже, чем Zara и H&M. Допустим, Mexx – на 20–25 %, Ketroy – на 35 %, а Perspective – на 20 %», – рассказал источник на рынке.
При этом сейчас больше ввозится турецкой одежды других марок. Турецкие компании используют свои ресурсы и близость к центральной России.
Также преимущество турецких брендов в том, что у них очень широкая линейка продукции. Поэтому они и занимают освободившиеся торговые площади, которые, впрочем, все равно почти наполовину пусты, передает News.ru.