Ушедшие H&M и Zara заменили более дорогие турецкие бренды

После ухода с рынка магазинов H&M и Zara дистрибьюторы пытаются заменить их хотя бы немного известными брендами. Среди них много одежды турецкого пошива, в том числе Perspective и британско-турецкий Ketroy.

«Но из-за того, что эта одежда ввозится не напрямую, а через дистрибьюторов, она стоит дороже, чем Zara и H&M. Допустим, Mexx – на 20–25 %, Ketroy – на 35 %, а Perspective – на 20 %», – рассказал источник на рынке.

При этом сейчас больше ввозится турецкой одежды других марок. Турецкие компании используют свои ресурсы и близость к центральной России.