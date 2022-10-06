Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 60.25EUR 58.24
Войти в почту
43 минуты назад

Норвегия ограничила доступ в порты для российских судов

Илья Родин

Власти Норвегии ограничили доступ российским рыболовным судам в большинство портов страны. Открытыми оставили только три из них, рассказала глава внешнеполитического ведомства королевства Анникен Хюитфельдт. Об этом пишет РИА «Новости».

Норвегия ограничила доступ в порты для российских судов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хюитфельдт пояснила, что для российских рыбаков по-прежнему остаются открытыми Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд. Она добавила, что все прибывающие в эти порты траулеры подвергнутся процедуре досмотра.

Министр подчеркнула, что Норвегия не желает быть транзитной страной для российских кораблей. В силу этого, будет усилен контроль за ними.

По данным агентства, россияне и ранее поставляли рыбу именно в эти три порта. Кроме того, в Киркенесе проходили ремонт суда из России.

Ранее сообщалось, что безвизовый режим для граждан государств, не входящих в Евросоюз, планирует отменить Белград. Власти республики выступают против того, чтобы через Сербию нелегальные мигранты направлялись в Европу.

Компании,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители