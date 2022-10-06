Норвегия ограничила доступ в порты для российских судов

Власти Норвегии ограничили доступ российским рыболовным судам в большинство портов страны. Открытыми оставили только три из них, рассказала глава внешнеполитического ведомства королевства Анникен Хюитфельдт. Об этом пишет РИА «Новости».
Хюитфельдт пояснила, что для российских рыбаков по-прежнему остаются открытыми Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд. Она добавила, что все прибывающие в эти порты траулеры подвергнутся процедуре досмотра.
Министр подчеркнула, что Норвегия не желает быть транзитной страной для российских кораблей. В силу этого, будет усилен контроль за ними.
По данным агентства, россияне и ранее поставляли рыбу именно в эти три порта. Кроме того, в Киркенесе проходили ремонт суда из России.
Ранее сообщалось, что безвизовый режим для граждан государств, не входящих в Евросоюз, планирует отменить Белград. Власти республики выступают против того, чтобы через Сербию нелегальные мигранты направлялись в Европу.