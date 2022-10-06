Норвегия ограничила доступ в порты для российских судов

Власти Норвегии ограничили доступ российским рыболовным судам в большинство портов страны. Открытыми оставили только три из них, рассказала глава внешнеполитического ведомства королевства Анникен Хюитфельдт. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Хюитфельдт пояснила, что для российских рыбаков по-прежнему остаются открытыми Киркенес, Тромсе и Ботсфьорд. Она добавила, что все прибывающие в эти порты траулеры подвергнутся процедуре досмотра.

Министр подчеркнула, что Норвегия не желает быть транзитной страной для российских кораблей. В силу этого, будет усилен контроль за ними.

По данным агентства, россияне и ранее поставляли рыбу именно в эти три порта. Кроме того, в Киркенесе проходили ремонт суда из России.