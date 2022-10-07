Глава комитета Госдумы: Пуск "Северного потока - 2" зависит от ЕС

Запуск неповрежденной нитки газопровода "Северный поток - 2" зависит от Европы, пока предпосылок для этого нет, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
"Здесь нельзя давать никаких прогнозов, потому что это зависит не от нас, а от европейской стороны, от той же Германии. Насколько будет потребность? Если будет потребность, они об этом скажут, наверное, можно провести диагностику и запустить эту нитку. Но это европейцы должны принять решение. Пока мы не видим никаких предпосылок", - сказал он.
Пока по-прежнему нет ответов на вопросы о необходимости восстановления газопровода, сроках ремонта и затратах, добавил Завальный.
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На трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2" 26 сентября зафиксировали беспрецедентные разрушения. Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами.
Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно. На момент аварии в них находилось около 800 млн куб. м газа, что сопоставимо с потреблением Дании за три месяца.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала эти инциденты как диверсию, указав на то, что любое преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" технически можно будет отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств.