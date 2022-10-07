Глава комитета Госдумы: Пуск "Северного потока - 2" зависит от ЕС

"Здесь нельзя давать никаких прогнозов, потому что это зависит не от нас, а от европейской стороны, от той же Германии. Насколько будет потребность? Если будет потребность, они об этом скажут, наверное, можно провести диагностику и запустить эту нитку. Но это европейцы должны принять решение. Пока мы не видим никаких предпосылок", - сказал он.