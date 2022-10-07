У Lamoda сменится владелец

Global Fashion Group сообщил о планах продать

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бизнес Lamoda в России, Казахстане и Беларуси. Новым владельцем станет владелец российского «Стокманна» Яков Панченко, передает «Коммерсант».

Закрыть сделку стороны собираются в ближайшие месяцы. Холдинг прогнозирует выручку в размере около €100 млн в дополнение к стоимости денежных средств, которые хранятся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.

Как отметили в ретейл-департаменте CORE.XP,

Панченко достанется очень хороший IT-продукт. Там добавили, что предпринимателю необходим маркетплейс для того, чтобы развивать «Стокманн».

Весной в СМИ появилась информация, что Global Fashion Group решил приостановить инвестиции в Lamoda в связи с ситуацией вокруг Украины. Кроме того, сообщалось, что строительство второго склада онлайн-ретейлера в России остановилось.

В «Infoline-Аналитики» сообщили об увеличение оборота Lamoda по России по результатам первого полугодия 2022 года на 44,2%, до 47,3 млрд рублей.