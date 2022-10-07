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34 минуты назад

В России допустили возможность ремонта газопроводов «Северный поток»

RT на русском

Российская сторона допустила возможность ремонта газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», где ранее произошли аварии.

В России допустили возможность ремонта «Северных потоков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российская сторона не исключает возможности ремонта газопроводов, однако решение об этом может быть принято после осмотра места происшествия и оценки масштабов причинённых газопроводам повреждений», — говорится в сообщении посольства России в Дании.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что ремонт «Северных потоков» возможен, но потребует много времени и средств.

Он добавил, что необходимо в первую очередь разобраться, кто совершил подрывы на газопроводах.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».

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