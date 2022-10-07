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1 час назад

Der Spiegel: немецкая полиция усилила охрану строящегося СПГ-терминала

Газета.Ru

Около немецкого города Вильгельмсхафен местная полиция взяла под круглосуточную охрану место строительства инфраструктуры будущего терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ), сообщает еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

Полиция ФРГ усилила охрану строящегося СПГ-терминала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, говорится о 26-километровом отрезке строящейся трубы, которая со временем соединит терминал и одно из хранилищ. В материале говорится, что правоохранители не видят конкретной угрозы для строящегося объекта, но расценивают потенциальную угрозу как «абстрактно высокую».

Ранее директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин заявил, что в России допускают полный отказ Германии от импорта российского газа в течение ближайших двух лет, что приведет к экономическому кризису Германии.

Компании,МИД России,
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