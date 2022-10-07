Полиция ФРГ усилила охрану строящегося СПГ-терминала

Около немецкого города Вильгельмсхафен местная полиция взяла под круглосуточную охрану место строительства инфраструктуры будущего терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ), сообщает еженедельник Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

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В частности, говорится о 26-километровом отрезке строящейся трубы, которая со временем соединит терминал и одно из хранилищ. В материале говорится, что правоохранители не видят конкретной угрозы для строящегося объекта, но расценивают потенциальную угрозу как «абстрактно высокую».