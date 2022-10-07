Сербия хочет подключиться к нефтепроводу «Дружба»

«План в том, чтобы обеспечить диверсификацию снабжения сырой нефтью подключением к нефтепроводу "Дружба". Есть две опции подключения к нему. Первая – прокладка трубопровода до Сегеда, до Алдьё. Протяженность этого нефтепровода, который бы частично обеспечил объемы нефтеперерабатывающего завода в Панчево, была бы около 128 километров, из которых 104 километра на территории Сербии, объем инвестиции около 83 миллионов евро, 64 из них – на нашей территории», – заявили в минэнерго Сербии.