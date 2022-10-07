Сербия хочет подключиться к нефтепроводу «Дружба»

Сербское министерство горного дела и энергетики заявило, что власти Сербии рассматривают возможность подключения к нефтепроводу «Дружба», который располагается в Венгрии. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.
Восьмой пакет антироссийских санкций, который был введён Евросоюзом, включает в себя как расширенный список персональных санкций, так и новые экономические ограничения. В числе последних значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти. Пакет мер был поддержан Хорватией, в которой расположен терминал для приема танкеров с российской нефтью и нефтепродуктами. Там нефть отправляется на переработку в Сербию.
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что новый пакет санкций против России одновременно вводит первый пакет санкций уже против Сербии, так как она напрямую зависит от поставок российской нефти через Хорватию.
«План в том, чтобы обеспечить диверсификацию снабжения сырой нефтью подключением к нефтепроводу "Дружба". Есть две опции подключения к нему. Первая – прокладка трубопровода до Сегеда, до Алдьё. Протяженность этого нефтепровода, который бы частично обеспечил объемы нефтеперерабатывающего завода в Панчево, была бы около 128 километров, из которых 104 километра на территории Сербии, объем инвестиции около 83 миллионов евро, 64 из них – на нашей территории», – заявили в минэнерго Сербии.
«Второй вариант подключения к "Дружбе" около Будапешта – строительство нефтепровода от Нови-Сада до Сазхаломбатта протяженностью 400 километров, оценочная стоимость – около 240 миллионов евро. Подключение к нефтепроводу "Дружба" означает и возможность того, что рынок Сербии и далее сможет получать российскую нефть», – заключило ведомство.
Сейчас оба озвученных варианта рассматриваются, и правительству Сербии предстоит принять решение о строительстве нового нефтепровода.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Хорватия исключила себя из санкций Евросоюза, перекрыв Сербии поставки российской нефти.