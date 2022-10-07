Путин подписал указ о создании нового оператора «Cахалина-1»

— Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все предусмотренные соглашением права и обязанности объединения юридических лиц — инвесторов, осуществляющего свою деятельность на основе договора о совместной деятельности и не имеющего статуса юридического лица, в том числе права и обязанности оператора (компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»), — отмечается в указе.