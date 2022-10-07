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51 минуту назад

Путин подписал указ о создании нового оператора «Cахалина-1»

Вечерняя Москва

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать российского оператора проекта «Сахалин-1» и передать ему все права и обязанности действующего оператора — Exxon Neftegas Limited. Об этом следует из указа главы государства, опубликованного в пятницу, 7 октября.

Путин подписал указ о создании нового оператора «Cахалина-1»
Фото:  Администрация президента РФ Администрация президента РФ

Правительство Российской Федерации создает российское общество с ограниченной ответственностью, которому на основании настоящего указа переходят все предусмотренные соглашением права и обязанности объединения юридических лиц — инвесторов, осуществляющего свою деятельность на основе договора о совместной деятельности и не имеющего статуса юридического лица, в том числе права и обязанности оператора (компания «Эксон Нефтегаз Лимитед»), — отмечается в указе.

Компании,Владимир Путин,Exxon Mobil,Правительство РФ,
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