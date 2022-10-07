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46 минут назад

Путин подписал указ о создании нового оператора проекта Сахалин-1

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ о создании нового оператора проекта Сахалин-1
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указом правительству поручено создать нового оператора проекта «Сахалин-1», который получит права и обязанности участников проекта и оператора Exxon Neftegas. Новое ООО получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по «Сахалину-1».

Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет «дочка» «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф», она получит в новом операторе 11,5 процента, еще 8,5 процента перейдут к другой дочке «Роснефти» — «РИ-Астра». Остальные 80 процентов пока будут переданы новому оператору, до тех пор, пока они не будут переданы остальным участникам.

Иностранные участники «Сахалина-1» должны в течение месяца представить правительству уведомления о согласии или отказе от перерегистрации доли в проекте на нового оператора.

Компании,Владимир Путин,Exxon Mobil,Роснефть,
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