Во Франции возобновились забастовки в энергетическом секторе

Сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий и топливохранилищ, принадлежащих компаниям Total Energies и ExxonMobil, вышли на забастовки в субботу на фоне сохраняющейся проблемы дефицита топлива на некоторых автозаправках страны. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные французской Всеобщей конфедерации труда (CGT).

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"У нас около 70% сотрудников участвуют в забастовке", - сказал агентству представитель профсоюза в ExxonMobil Кристоф Обер.

По данным агентства, в общей сложности в субботу из-за забастовки приостановили работу крупнейший НПЗ Total Energies в Нормандии, а также два НПЗ ExxonMobil. В эти выходные закрыто топливохранилище в коммуне Гранпьюи-Бэйи-Карруа (департамент Сена-и-Марна) близ Парижа.

В то же время в полном составе бастовала утренняя смена отдела отгрузки на НПЗ Total Energies близ Лиона. По словам представителя CGT Педро Афонсо, обычно за сутки на этом НПЗ загружают топливом и нефтепродуктами от 250 до 300 грузовиков и от 30 до 50 железнодорожных вагонов, однако сейчас этот процесс полностью остановлен. Сам завод продолжает работу.

Как отмечает агентство, из-за продолжающихся с конца сентября забастовок, ряд заправок столкнулся с ограничением поставок топлива, что привело к исчерпанию запасов бензина и дизельного топлива на них. Со своей стороны компания Total Energies связывает дефицит топлива на некоторых заправках с объявленной ранее скидкой в 20 центов за литр, которая была введена по договоренности с правительством в дополнение к уже объявленной государственной скидке в 30 центов за литр.