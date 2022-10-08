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1 час назад

ЕС запретил ввоз российских полимеров

Илья Родин

Европейский союз в рамках восьмого пакета ограничительных мер против России запретил ввоз из России первичных полимеров и продукции из них. Об этом пишет РБК.

ЕС запретил ввоз российских полимеров
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что запрет вступит в действие с 8 января 2023 года. Будет запрещен ввоз из России первичных полимеров и производимой из них продукции - плит, листов, пленки и ленты.

По данным портала, в 2021 году в страны ЕС было ввезено большое количество разнообразной пластиковой продукции. Общая сумма поставок достигла $948 млн (в среднем на $80 млн за месяц).

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В этом году поставки в ЕС постепенно сокращаются, с каждым месяцем их объемы падают. В частности, в июле было поставлено продукции на $59 млн, что значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, вплоть до 8 января следующего года экспорт будет продолжаться. Поставки будут осуществляться по контрактам, которые были заключены до 7 октября 2022 года.

Компании,ЕС,
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