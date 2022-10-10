Мишустин заявил о важности обеспечения перевозок в Крыму в полном объёме

Перевозки в Крыму необходимо обеспечить в полном объёме, не должно возникать сбоев. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Очень важно в полном объёме обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно. Максимально продумать детали, чтобы не возникало никаких сбоев», — приводит РИА Новости его слова на совещании с вице-премьерами.
Мишустин призвал продолжать координировать эту работу.
Ранее в Минтрансе России заявили, что паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем работает стабильно.