Мишустин заявил о важности обеспечения перевозок в Крыму в полном объёме

Перевозки в Крыму необходимо обеспечить в полном объёме, не должно возникать сбоев. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«Очень важно в полном объёме обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно. Максимально продумать детали, чтобы не возникало никаких сбоев», — приводит РИА Новости его слова на совещании с вице-премьерами.

Мишустин призвал продолжать координировать эту работу.