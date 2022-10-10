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59 минут назад

Мишустин заявил о важности обеспечения перевозок в Крыму в полном объёме

RT на русскомиещё 2

Перевозки в Крыму необходимо обеспечить в полном объёме, не должно возникать сбоев. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Мишустин заявил о важности обеспечения перевозок в Крыму в полном объёме
Фото: RT на русскомRT на русском

«Очень важно в полном объёме обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно. Максимально продумать детали, чтобы не возникало никаких сбоев», — приводит РИА Новости его слова на совещании с вице-премьерами.

Мишустин призвал продолжать координировать эту работу.

Ранее в Минтрансе России заявили, что паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем работает стабильно.

Компании,Михаил Мишустин,Минтранс РФ,
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