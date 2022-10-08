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16 минут назад

Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС»

Майк Габриелян

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция». Распоряжение опубликовали на портале правовой информации.

В России создали ФГУП «Запорожская АЭС»
Фото: ТАССТАСС

«Создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская атомная электростанция» (г. Москва), основанное на праве хозяйственного ведения», - сказано в документе.

Росимуществу поручено утвердить устав предприятия и назначить гендиректора. Уставной фонд ФГУП составит 500 тысяч рублей.

ФГУП создан указом президента РФ Владимира Путина от 5 октября. В нем сказано, что объекты Запорожской АЭС переходят в федеральную собственность.

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Утром 8 октября станцию полностью отключили от украинской сети. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что это произошло из-за обстрелов киевских формирований: была повреждена последняя линия связи, которая соединяет Запорожскую АЭС с украинской энергетической системой.

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