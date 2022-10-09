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59 минут назад

В Китае оценили масштабы утечки из «Северных потоков»

Илья Родин

Утечка газа на трубопроводах «Северный поток» достигала после аварии 70 тонн в час, пишет портал South China Morning Post.

В Китае оценили масштабы утечки из «Северных потоков»
Фото: Шведская береговая охранаШведская береговая охрана

По данным издания, правительство Китая сразу после получения информации о взрывах на «Северных потоках» поручило ученым оценить масштабы экологической катастрофы.

В рамках миссии они задействовали современный спутник зондирования планеты «Гаофэнь-5 02».

Отмечается, что инфракрасные датчики запущенного в 2021 году зонда позволяют с высокой точностью обнаруживать и изучать места выбросов метана в атмосферу Земли.

По оценке ученых, основанной на полученных от спутника данных, 30 сентября в Балтийское море поступало из поврежденной трубы трубопровода порядка 70 тонн голубого топлива в час.

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