В Китае оценили масштабы утечки из «Северных потоков»

Утечка газа на трубопроводах «Северный поток» достигала после аварии 70 тонн в час, пишет портал South China Morning Post.

Фото: Шведская береговая охрана Шведская береговая охрана

По данным издания, правительство Китая сразу после получения информации о взрывах на «Северных потоках» поручило ученым оценить масштабы экологической катастрофы.

В рамках миссии они задействовали современный спутник зондирования планеты «Гаофэнь-5 02».

Отмечается, что инфракрасные датчики запущенного в 2021 году зонда позволяют с высокой точностью обнаруживать и изучать места выбросов метана в атмосферу Земли.