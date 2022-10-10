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57 минут назад

Аналитик оценил ущерб фирм КНР и США из-за американских санкций

Lenta.ruиещё 1

Из-за технологических санкций США в отношении Китая могут пострадать как китайские, так американские компании. В первую очередь это коснется предприятий, занятых в сфере развития искусственного интеллекта и создания суперкомпьютеров. Об этом газете Financial Times рассказал эксперт консалтингового агентства Albright Stonebridge Пол Триоло.

Аналитик оценил ущерб фирм КНР и США из-за американских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

7 октября Соединенные Штаты ограничили доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям, 28 китайским технологическим компаниям. Ограничительные меры должны помешать иностранным компаниям продавать КНР современные микросхемы и поставлять китайским фирмам средства для производства собственных современных чипов.

Пол Триоло заявил, что эти меры повлекут за собой «цунами изменений». В проигрыше останутся многие, в том числе и американские, предприятия. Как минимум, это замедлит внедрение инноваций в Китае и США. «В конечном счете это обойдется американским потребителям и компаниям в сотни миллионов и даже миллиарды долларов», — отметил Триоло.

Несмотря на введенные в последние годы санкции США против технологических компаний Китая, в азиатской стране были зафиксированы самые быстрые темпы роста в секторе производства чипов. Bloomberg подсчитал, что в последние четыре квартала 19 из 20 лидирующих по скорости развития производителей чипов в мире оказались китайскими — в аналогичный период годом ранее их было восемь.

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