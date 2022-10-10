Аналитик оценил ущерб фирм КНР и США из-за американских санкций

Из-за технологических санкций США в отношении Китая могут пострадать как китайские, так американские компании. В первую очередь это коснется предприятий, занятых в сфере развития искусственного интеллекта и создания суперкомпьютеров. Об этом газете Financial Times рассказал эксперт консалтингового агентства Albright Stonebridge Пол Триоло.

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7 октября Соединенные Штаты ограничили доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям, 28 китайским технологическим компаниям. Ограничительные меры должны помешать иностранным компаниям продавать КНР современные микросхемы и поставлять китайским фирмам средства для производства собственных современных чипов.

Пол Триоло заявил, что эти меры повлекут за собой «цунами изменений». В проигрыше останутся многие, в том числе и американские, предприятия. Как минимум, это замедлит внедрение инноваций в Китае и США. «В конечном счете это обойдется американским потребителям и компаниям в сотни миллионов и даже миллиарды долларов», — отметил Триоло.