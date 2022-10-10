Cеть парфюмерии и косметики "Иль де ботэ" возобновит работу в России

Магазины "Иль де ботэ" возобновят свою работу в РФ с 10 октября, они откроются на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к компаниям.
Представитель "Иль де боте" подтвердил изданию эту информацию и добавил, что флагманский магазин бренда Sephora в ТЦ "Авиапарк" уже сменил вывеску, а ребрендинг других точек сети закончится до января 2023 года.
В марте сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora, принадлежащая группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy, "Луи Виттон - Моэт - Хеннесси"), приостановила работу своих магазинов на территории РФ. В июле Agence France-Presse сообщило, что французская компания передаст все 88 российских бутиков региональному директору, после чего они станут называться Ile de beaut.