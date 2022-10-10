Российские компании стали отказываться от новогодних корпоративов

По словам Андрея Зинковецкого, 70% компаний, планировавших провести новогодние корпоративы в этом году, отменили их из-за «несвоевременности развлекательных мероприятий», передает «Коммерсант». К началу октября обычно оказываются забронированы почти все площадки для проведения корпоративов, однако в этом году — лишь 40%, отметил он.