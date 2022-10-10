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35 минут назад

Газпромбанк прекратил банковские операции в Швейцарии

Lenta.ru

Швейцарская дочерняя компания Газпромбанка приняла решение прекратить все банковские операции в стране. Как отмечается в пресс-релизе организации, на такой шаг пришлось пойти после стратегического рассмотрения различных вариантов.

Газпромбанк прекратил банковские операции в Швейцарии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Все существующие деловые отношения, в основном в области торгового и экспортного финансирования, либо свернут в ближайшие месяцы, либо передадут внешним банковским партнерам.

Компания указала, что швейцарский финансовый центр потерял опытного поставщика банковских услуг, присутствовавшего в стране с 1966 года и работавшего с 2009 года под брендом Газпромбанка.

С апреля европейские компании обязаны проводить платежи за российский газ через Газпромбанк, что позволяло организации получить исключения в санкциях. Однако еще в марте Ассоциация швейцарских банкиров исключила Газпромбанк из банковской системы Швейцарии. О планах продажи швейцарской дочки Газпромбанк объявил еще в июле.

Нынешнее решение принято на фоне резкого падения поставок российского газа в Европу и отказа европейских властей идти на российские условия, чтобы нарастить объем продаж. При этом, вопреки ожиданиям Москвы, стоимость топлива на европейских биржах в последний месяц значительно снизилась.

Компании,Газпромбанк,
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