Газпромбанк прекратил банковские операции в Швейцарии

Швейцарская дочерняя компания Газпромбанка приняла решение прекратить все банковские операции в стране. Как отмечается в пресс-релизе организации, на такой шаг пришлось пойти после стратегического рассмотрения различных вариантов.

Все существующие деловые отношения, в основном в области торгового и экспортного финансирования, либо свернут в ближайшие месяцы, либо передадут внешним банковским партнерам.

Компания указала, что швейцарский финансовый центр потерял опытного поставщика банковских услуг, присутствовавшего в стране с 1966 года и работавшего с 2009 года под брендом Газпромбанка.

С апреля европейские компании обязаны проводить платежи за российский газ через Газпромбанк, что позволяло организации получить исключения в санкциях. Однако еще в марте Ассоциация швейцарских банкиров исключила Газпромбанк из банковской системы Швейцарии. О планах продажи швейцарской дочки Газпромбанк объявил еще в июле.