На "Госуслугах" стала доступна аккредитация IТ-компаний по новым правилам

Минцифры РФ запустило на портале госуслуг форму для аккредитации IТ-компаний по новым правилам. В этом убедился корреспондент ТАСС и подтвердил в одном из отраслевых чатов глава министерства Максут Шадаев.

Фото: Алексей Зотов / ТАСС Алексей Зотов / ТАСС

"Форму аккредитации ночью на "Госуслугах" вывели. Уже есть реальные заявки", - сообщил Шадаев.

Он добавил, что о возможных сбоях IТ-специалисты и компании, которые состоят в отраслевом чате, могут сообщить в министерство. "Пока работает штатно", - отметил министр.

Услуга уже работает на портале и доступна только для юридических лиц.

Правительство РФ 1 октября утвердило новое положение о государственной аккредитации российских компаний, которые осуществляют свою деятельность в сфере информационных технологий.