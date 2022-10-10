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1 час назад

На "Госуслугах" стала доступна аккредитация IТ-компаний по новым правилам

ТАСС

Минцифры РФ запустило на портале госуслуг форму для аккредитации IТ-компаний по новым правилам. В этом убедился корреспондент ТАСС и подтвердил в одном из отраслевых чатов глава министерства Максут Шадаев.

На "Госуслугах" стала доступна аккредитация IТ-компаний по новым правилам
Фото: Алексей Зотов / ТАССАлексей Зотов / ТАСС

"Форму аккредитации ночью на "Госуслугах" вывели. Уже есть реальные заявки", - сообщил Шадаев.

Он добавил, что о возможных сбоях IТ-специалисты и компании, которые состоят в отраслевом чате, могут сообщить в министерство. "Пока работает штатно", - отметил министр.

Услуга уже работает на портале и доступна только для юридических лиц.

Правительство РФ 1 октября утвердило новое положение о государственной аккредитации российских компаний, которые осуществляют свою деятельность в сфере информационных технологий.

Согласно документу, аккредитация будет выдаваться в случае, если доля выручки составляет не менее 30%. Также теперь аккредитацию могут получить и стартап-проекты, которые не имеют выручки от IT-деятельности, но инвестируют в это направление. При подаче документов на аккредитацию такие проекты должны предоставить выписку из реестра стартапов.

Компании,Максут Шадаев,Правительство РФ,
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