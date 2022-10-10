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45 минут назад

Найден покупатель на бизнес шведского застройщика Bonava в РФ

Лера Букина

Шведскому застройщику Bonava, который принял решение уйти с российского рынка, удалось найти покупателя на свой локальный бизнес. Приобретет его компания G-Group из Казахстана, передает «Коммерсант».

Найден покупатель на бизнес шведского застройщика Bonava в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ее составе - «Унистрой». Активы обойдутся почти в 6 млрд рублей. Сумма включает в себя скидку. Эксперты оценивают размер дисконта неоднозначно. По их мнению, с учетом нужны в подготовке площадок под застройку и сокращения продаж жилья в кризисный период сумма скидки является слишком маленькой.

Bonava занималась возведением недвижимости в Санкт-Петербурге. Согласно данным Rusland SP, земельный банк компании в городе оценивается в 12,7 гектара. Это позволяет построить порядка 160 тыс. кв. метров.

Спецоперация РФ на Украине побудила руководство Bonava свернуть бизнес в России. Среди тех, кто хотел его приобрести, - ЛСР, Setl Group, RBI, GloraX.

Ранее в Региональной ассоциации оценщиков (РАО) заявили, что в России ожидается сохранение тренда на снижение цен на вторичную недвижимость. Там указали на то, что стоимость квадратного метра в Москве выросла почти в два раза после пандемийного периода, однако ситуация на рынке изменилась.

Компании,Коммерсант,
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