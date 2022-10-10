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1 час назад

В уцелевшей части «Северного потока-2» снизили давление

Lenta.ruиещё 4

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream AG сообщил, что снизил давление во второй, уцелевшей после взрывов нитке газопровода в целях безопасности, пишет ТАСС.

«Оператор "Северного потока 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности», — рассказали в Nord Stream AG.

В компании добавили, что дальнейшие шаги по управлению газопроводом будут определены по результатам обследования и обсуждения с вовлеченным госорганами.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке» и не запущенном «Северном потоке 2», произошли взрывы, приведшие к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Как и Германия, эти страны подозревают целенаправленную диверсию.

Швеция закончила расследование по «Северным потокам»

Как заявил президент России Владимир Путин, Россию не подпускают к расследованию утечек газа трубопроводах. Службы безопасности Германии допустили, что обе нитки «Северных потоков» будут более непригодны для использования и их закроют навсегда.

Компании,Владимир Путин,
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