Оператор «Северного потока-2» Nord Stream AG сообщил, что снизил давление во второй, уцелевшей после взрывов нитке газопровода в целях безопасности, пишет ТАСС.

«Оператор "Северного потока 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности», — рассказали в Nord Stream AG.

В компании добавили, что дальнейшие шаги по управлению газопроводом будут определены по результатам обследования и обсуждения с вовлеченным госорганами.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке» и не запущенном «Северном потоке 2», произошли взрывы, приведшие к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Как и Германия, эти страны подозревают целенаправленную диверсию.