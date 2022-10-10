СМИ: сеть McDonald's временно закрылась в Киеве

Украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило о приостановке работы более 10 торговых центров и сетевых магазинов, а также ресторанов в Киева. В частности, временно закрылась сеть McDonald's, которая не так давно вновь открыла двери для посетителей, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В Киеве 10 октября закрыты ТРЦ и ряд ритейлеров из-за массированных обстрелов», - указано в сообщении.

Отмечается, что речь идет об 11 торгово-развлекательных центрах. В их числе, помимо ресторанов McDonald's, - украинская сеть Comfy (бытовая техника) и Domino's Pizza.

«McDonald's на Украине сегодня работать не будет», - указали в заявлении.

Сегодня взрывы прогремели в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Виннице и Ровенской области. В результате взрывов некоторые города оказались обесточены. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила об отсутствии электроснабжения в Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях.