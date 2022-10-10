Глава РЭО: PepsiCo и Coca Cola не платили десятки миллиардов рублей в бюджет России

«Все, кто нам рассказывали, в том числе из крупных международных корпораций, какие они «зеленые», фактически саботировали принятие внедрения расширенной ответственности производителей на территории нашей страны. Это в том числе компании, которые объявили об уходе из нашей страны: это и Coca-Cola и Pepsi, причем Pepsi занималась таким саботажем не только в отношении сладких напитков, но и в отношении молочных продуктов», — заявил Буцаев во время выступления на Российском экологическом форуме.