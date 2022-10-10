В уцелевшей части «Северного потока-2» снизили давление

Оператор газопровода «Северный поток 2» снизил давление во второй нитке. Об этом сообщают РИА «Новости».
Уточняется, что это было сделано в качестве меры предосторожности, а также чтобы определиться с дальнейшими шагами после обследования повреждений.
«Оператор "Северного потока 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами», – говорится в сообщении оператора Nord Stream AG.
26 сентября появилась информация о произошедших одновременно авариях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Шведские власти заявили, что примерно в это же время сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах газопровода.