В уцелевшей части «Северного потока-2» снизили давление

Оператор газопровода «Северный поток 2» снизил давление во второй нитке. Об этом сообщают РИА «Новости».

Уточняется, что это было сделано в качестве меры предосторожности, а также чтобы определиться с дальнейшими шагами после обследования повреждений.

«Оператор "Северного потока 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами», – говорится в сообщении оператора Nord Stream AG.