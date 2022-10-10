DHL опровергла возобновление экспресс-доставки по России

Международная компания DHL опровергла информацию о возобновлении экспресс-доставки по России.
Ранее Telegram-канал "Новости Москвы" распространил фотографии офиса DHL на Тверской-Ямской улице с баннерами, на которых сообщалось о возобновлении услуг по экспресс-доставке с 11 октября.
"Офис DHL Express в указанном в посте Telegram-канала "Новости Москвы" в здании на Тверской-Ямской повторно открываться 11 октября не будет, данная информация является некорректной. В данном случае речь идет о сторонней организации, никак не связанной с группой компаний DPDHL", - заявил ТАСС представитель пресс-службы компании.
Он добавил, что работающие сервисные отделения DHL Express следует проверять на сайте компании - express.dhl.ru.
DHL с 1 сентября прекратила отправления внутри РФ, доставка за границу продолжается.