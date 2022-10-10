DHL опровергла возобновление экспресс-доставки по России

"Офис DHL Express в указанном в посте Telegram-канала "Новости Москвы" в здании на Тверской-Ямской повторно открываться 11 октября не будет, данная информация является некорректной. В данном случае речь идет о сторонней организации, никак не связанной с группой компаний DPDHL", - заявил ТАСС представитель пресс-службы компании.