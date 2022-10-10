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1 час назад

DHL опровергла информацию о возобновлении экспресс-доставки по России

ТАССиещё 1

Международная компания DHL опровергла информацию о возобновлении экспресс-доставки по России.

DHL опровергла возобновление экспресс-доставки по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Telegram-канал "Новости Москвы" распространил фотографии офиса DHL на Тверской-Ямской улице с баннерами, на которых сообщалось о возобновлении услуг по экспресс-доставке с 11 октября.

"Офис DHL Express в указанном в посте Telegram-канала "Новости Москвы" в здании на Тверской-Ямской повторно открываться 11 октября не будет, данная информация является некорректной. В данном случае речь идет о сторонней организации, никак не связанной с группой компаний DPDHL", - заявил ТАСС представитель пресс-службы компании.

Он добавил, что работающие сервисные отделения DHL Express следует проверять на сайте компании - express.dhl.ru.

DHL с 1 сентября прекратила отправления внутри РФ, доставка за границу продолжается.

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