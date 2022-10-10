PepsiCo и Coca-Cola уличили в саботаже

«Все, кто нам рассказывали, в том числе из крупных международных корпораций, какие они зеленые, фактически саботировали принятие внедрения расширенной ответственности производителей на территории нашей страны. Это в том числе компании, которые объявили об уходе из нашей страны: это и CocaCoca-Cola, и Pepsi», — заявил глава РЭО. Буцаев добавил, что в случае с PepsiCo речь идет не только о сладких напитках, но и о молочной продукции.