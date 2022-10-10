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57 минут назад

PepsiCo и Coca-Cola уличили в саботаже

Lenta.ruиещё 1

Ушедшие из России международные корпорации PepsiCo и Сoca-Cola саботировали внедрение расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки и не платили в бюджет десятки миллиардов рублей. В этом их уличил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, сообщает ТАСС.

«Все, кто нам рассказывали, в том числе из крупных международных корпораций, какие они зеленые, фактически саботировали принятие внедрения расширенной ответственности производителей на территории нашей страны. Это в том числе компании, которые объявили об уходе из нашей страны: это и CocaCoca-Cola, и Pepsi», — заявил глава РЭО. Буцаев добавил, что в случае с PepsiCo речь идет не только о сладких напитках, но и о молочной продукции.

Среди занимавшихся саботажем реформы расширенной ответственности в РЭО также назвали компании, входящие в ассоциацию «Руспэк» (Mars, Danone, «Балтика», Nike, Nestle, Heineken, Procter & Gamble и другие). Из-за деятельности членов ассоциации реформу РОП долгое время не могли перезапустить, однако скоро начнутся изменения.

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«Надеюсь, что с 2024 года мы с вами получим адекватно работающий механизм. Даже если это произойдет на год позже, сам характер изменений является таковым, что можно и подождать, настолько благотворно он скажется на общей атмосфере среди утилизаторов и тех, кто платит РОП», — добавил Буцаев.

Ранее компанию Coca-Cola, которая считается главным загрязнителем в мире, уличили в лицемерии из-за спонсорства конференции ООН по изменению климата COP27. Экологи заявили, что такое партнерство подрывает саму цель мероприятия. В итоге компанию обвинили в гринвошинге — фальшивой заботе о природе в маркетинговых целях.

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