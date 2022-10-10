Швеция отказалась раскрывать РФ итоги расследования по «Севпотокам»

Швеция не станет делиться результатами расследования взрывов на «Северных потоках» с Россией. Такое заявление сделала шведский премьер-министр Магдалена Андерссон, передает Reuters.

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Ранее служба безопасности Швеции сообщала о завершении расследования на газопроводах. Отмечалось, что страна нашла доказательства взрывов, таким образом подтвердив версию с диверсией.

Андерссон заявила, что предварительные расследования в Швеции «носят конфиденциальный характер» и в делать исключений из этого правила они не намерены.

При этом он отметила, что страна не станет препятствовать российским судам или каким-либо другим в посещении мест взрывов. Ранее им запрещалось находится в районах, где произошли утечки газа, поскольку шло расследование.

«Шведская экономическая зона не является территорией, которой Швеция распоряжается. Сейчас мы сняли блокаду, и суда других стран могут находиться в этой зоне, таковы правила», — добавила премьер-министр Швеции.