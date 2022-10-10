Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
36 минут назад

Швеция отказалась раскрывать РФ итоги расследования по «Севпотокам»

Елена Прошина

Швеция не станет делиться результатами расследования взрывов на «Северных потоках» с Россией. Такое заявление сделала шведский премьер-министр Магдалена Андерссон, передает Reuters.

Швеция отказалась раскрывать РФ итоги расследования по «Севпотокам»
Фото: ТАССТАСС

Ранее служба безопасности Швеции сообщала о завершении расследования на газопроводах. Отмечалось, что страна нашла доказательства взрывов, таким образом подтвердив версию с диверсией.

Андерссон заявила, что предварительные расследования в Швеции «носят конфиденциальный характер» и в делать исключений из этого правила они не намерены.

При этом он отметила, что страна не станет препятствовать российским судам или каким-либо другим в посещении мест взрывов. Ранее им запрещалось находится в районах, где произошли утечки газа, поскольку шло расследование.

«Шведская экономическая зона не является территорией, которой Швеция распоряжается. Сейчас мы сняли блокаду, и суда других стран могут находиться в этой зоне, таковы правила», — добавила премьер-министр Швеции.

Напомним, что об утечках на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» стало известно 26 сентября. Инциденты произошли в водах Дании недалеко от острова Борнхольма. Несмотря на завершение расследования, устроивший диверсию на российских газопроводах до сих пор остается неизвестен.

Компании,Магдалена Андерссон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители