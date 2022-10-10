Home Credit приостановил валютные переводы

«Из-за действий иностранных банков-корреспондентов на данный момент мы не можем гарантировать проведение валютного перевода даже с увеличенными сроками. Поэтому, чтобы не подвергать риску интересы и средства клиентов, которые могут оказаться заблокированными, мы вынуждены временно приостановить переводы в иностранной валюте», – говорится в сообщении банка.