Home Credit приостановил валютные переводы

Представители банка Home Credit сообщили, что организация приостанавливает совершение переводов в иностранной валюте. Об этом пишет ТАСС.
«Из-за действий иностранных банков-корреспондентов на данный момент мы не можем гарантировать проведение валютного перевода даже с увеличенными сроками. Поэтому, чтобы не подвергать риску интересы и средства клиентов, которые могут оказаться заблокированными, мы вынуждены временно приостановить переводы в иностранной валюте», – говорится в сообщении банка.
Сейчас Home Credit ищет альтернативные каналы для осуществления валютных переводов. Уточняется, что о восстановлении приема входящих и исходящих переводов в иностранной валюте клиентам дополнительно сообщат.
Ранее Райффайзен Банк объявил об ограничении валютных переводов и повышении комиссий.