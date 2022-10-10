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25 минут назад

Home Credit приостановил валютные переводы

Елена Прошина

Представители банка Home Credit сообщили, что организация приостанавливает совершение переводов в иностранной валюте. Об этом пишет ТАСС.

Home Credit приостановил валютные переводы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из-за действий иностранных банков-корреспондентов на данный момент мы не можем гарантировать проведение валютного перевода даже с увеличенными сроками. Поэтому, чтобы не подвергать риску интересы и средства клиентов, которые могут оказаться заблокированными, мы вынуждены временно приостановить переводы в иностранной валюте», – говорится в сообщении банка.

Сейчас Home Credit ищет альтернативные каналы для осуществления валютных переводов. Уточняется, что о восстановлении приема входящих и исходящих переводов в иностранной валюте клиентам дополнительно сообщат.

Ранее Райффайзен Банк объявил об ограничении валютных переводов и повышении комиссий.

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