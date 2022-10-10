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1 час назад

«Почта России» предупредила о задержках доставки в Крым

Елена Прошина

Время доставки отправлений в Крым может быть увеличено из-за случившегося на Крымском мосту. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Почта России» предупредила о задержках доставки в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании отметили, что используют для доставки отправлений все имеющиеся логистические возможности. Однако из-за ЧП на мосту все же возможны задержки.

Ранее об увеличении времени доставки заказов в Крым сообщал Ozon. Интернет-маркетплейс также принял решение временно прекратить прием заказов от жителей полуострова. Другие онлайн-ретейлеры, в том числе Wildberries и «Яндекс Маркет», пока не сделали никаких официальных заявлений на этот счет.

Компании,Почта России,
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