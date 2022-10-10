Сербия усилит охрану участка "Турецкого потока" после слов Путина

"Президент Путин сегодня сказал, что кто-то пытался уничтожить "Турецкий поток" и прервать поставки газа. Если бы это случилось, не знаю, что бы мы делали. Это значит, что у нас не было бы электричества, это бы значило, что у нас нет газа, ничего нет, несмотря на наши самые большие в истории запасы. Я разговаривал с Агентством безопасности (БИА, сербская спецслужба - прим. ТАСС), я буду говорить с полицией, чтобы поднялись вертолеты и защитили [газопровод] от потенциальных диверсий. Боюсь, что это происходило в Черном море, а не у нас, но то, что мы можем, мы сделаем", - сказал Вучич журналистам.