Сербия усилит охрану участка "Турецкого потока" после слов Путина

Президент Сербии Александар Вучич заявил в понедельник, что республика усилит охрану своего участка "Турецкого потока" после предупреждения президента России Владимира Путина о вероятности совершения диверсий на газопроводе.
"Президент Путин сегодня сказал, что кто-то пытался уничтожить "Турецкий поток" и прервать поставки газа. Если бы это случилось, не знаю, что бы мы делали. Это значит, что у нас не было бы электричества, это бы значило, что у нас нет газа, ничего нет, несмотря на наши самые большие в истории запасы. Я разговаривал с Агентством безопасности (БИА, сербская спецслужба - прим. ТАСС), я буду говорить с полицией, чтобы поднялись вертолеты и защитили [газопровод] от потенциальных диверсий. Боюсь, что это происходило в Черном море, а не у нас, но то, что мы можем, мы сделаем", - сказал Вучич журналистам.
Сербский лидер также сообщил, что запросит дополнительную информацию у российской стороны о попытке диверсии на "Турецком потоке", а также попросит, чтобы "газопровод дополнительно защитили по всей длине".
Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ в понедельник сообщил о нанесении массированного удара "высокоточным оружием большой дальности" по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. По его словам, украинские власти уже давно используют террористические методы, предпринята в том числе попытка подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток", наносятся удары по Запорожской АЭС, совершены три теракта в отношении Курской АЭС. Президент РФ предупредил Киев о жестких ответах на подобные действия.