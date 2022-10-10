Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства

Бизнесмен Юрий Мильнер сообщил в своих социальных сетях, что отказался от гражданства России. Об этом сообщает РБК.

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«Моя семья и я навсегда покинули Россию в 2014 году. И этим летом мы официально завершили процесс отказа от нашего российского гражданства», – написал Мильнер.

Как сообщает Forbes, Мильнер стал уже третьим бизнесменом из топ-15 российских предпринимателей, который отказался от гражданства страны в последние месяцы.

Ещё в середине апреля Мильнер попросил больше не называть его российским миллиардером. На его официальном сайте указано, что Мильнер является израильским инвестором. По словам бизнесмена, он уже восемь лет не был в России, и у него не осталось российских активов.