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58 минут назад

Бизнесмен Мильнер отказался от российского гражданства

Елена Прошина

Бизнесмен Юрий Мильнер сообщил в своих социальных сетях, что отказался от гражданства России. Об этом сообщает РБК.

Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства
Фото: ТАССТАСС

«Моя семья и я навсегда покинули Россию в 2014 году. И этим летом мы официально завершили процесс отказа от нашего российского гражданства», – написал Мильнер.

Как сообщает Forbes, Мильнер стал уже третьим бизнесменом из топ-15 российских предпринимателей, который отказался от гражданства страны в последние месяцы.

Ещё в середине апреля Мильнер попросил больше не называть его российским миллиардером. На его официальном сайте указано, что Мильнер является израильским инвестором. По словам бизнесмена, он уже восемь лет не был в России, и у него не осталось российских активов.

Павел Дуров попросил не называть его российским бизнесменом

Ранее с аналогичной просьбой выступил и создатель сети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Он также попросил не называть себя российским миллиардером.

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