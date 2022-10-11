Ретейлоры предупредили об окончании запасов крепкого алкоголя

В России в крупных федеральных сетях заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева.

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По его словам, практически исчерпаны запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, брендов коньяка и текилы европейского производства. Отмечается, что оперативно заменить ушедшие с рынка марки невозможно, так как внутри страны эти категории спиртных напитков сейчас не производят в требуемом объеме.

Представленность виски в магазинах снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%. В настоящее время торговые сети практически распродают остатки со складов, в ближайшие несколько месяцев Россия может столкнуться с дефицитом алкогольной продукции.

При этом россияне не останутся без спиртного в магазинах. В Росалкогольрегулировании заявили, что дефицита алкоголя нет и не будет. Отмечается, что с января по сентябрь 2022 года объем алкогольных напитков российского производства увеличился на 12,3%.