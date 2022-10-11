Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
38 минут назад

В торговых сетях могут закончиться импортные виски и ром

Елена Прошина

В России в крупных федеральных сетях заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева.

Ретейлоры предупредили об окончании запасов крепкого алкоголя
Фото: ТАССТАСС

По его словам, практически исчерпаны запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, брендов коньяка и текилы европейского производства. Отмечается, что оперативно заменить ушедшие с рынка марки невозможно, так как внутри страны эти категории спиртных напитков сейчас не производят в требуемом объеме.

Представленность виски в магазинах снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%. В настоящее время торговые сети практически распродают остатки со складов, в ближайшие несколько месяцев Россия может столкнуться с дефицитом алкогольной продукции.

При этом россияне не останутся без спиртного в магазинах. В Росалкогольрегулировании заявили, что дефицита алкоголя нет и не будет. Отмечается, что с января по сентябрь 2022 года объем алкогольных напитков российского производства увеличился на 12,3%.

Ранее Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт премиальных зарубежных напитков. В Министерстве финансов РФ сообщили, что рассмотрят данную инициативу.

Компании,Игорь Караваев,Росалкогольрегулирование,Минфин России,Минпромторг,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители