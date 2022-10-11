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1 час назад

Российскому нефтяному гиганту отказали в «Надежде»

Lenta.ruиещё 4

Российскому нефтяному гиганту отказали в «Надежде»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Компания «Лукойл» получила отказ в лицензии на освоение участка «Надежда» в Балтийском море, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. Причин собеседники издания не назвали.

«Лукойл» — единственный недропользователь на российском шельфе Балтики. Компания заинтересована в пополнении ресурсной базы на фоне истощения своих основных российских месторождений в Западной Сибири. Лицензии на надежду «Лукойл» добивался с 2016 года, сначала предлагая разыграть ее на аукционе, однако торги так и не были проведены, несмотря на отсутствие других претендентов на участок.

В прошлом году проект заявки компании был направлен в правительство, одобрить ее должны были ряд ведомств, включая Минприроды. В ведомстве на вопрос о нынешнем отказе рекомендовали обратиться в правительство, а в секретариате вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует недропользование, от комментариев отказались. Разъяснять ситуацию не стали и в самом нефтяном гиганте.

«Лукойл» объявлял о начале поисков нефти в Балтийском море еще в 2014 году. Структура компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» с 2004 года осваивает там месторождения Кравцовское (D6), D33 и D41.

Компании,Виктория Абрамченко,Коммерсант,Лукойл,
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